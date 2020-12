Per Briefwahl bestätigt Vizepräsidentenposten der OTH Regensburg neu besetzt

Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) für die nächsten drei Jahre stehen seit der Auszählung durch den Wahlleiter, Kanzler Peter Endres, am Montag, 14. Dezember, fest: Per Briefwahl hat der Hochschulrat Prof. Dr. Klaudia Winkler und Prof. Dr. Ralph Schneider in ihren Ämtern bestätigt.

Regensburg. Neu gewählt wurde Prof. Dr. Oliver Steffens. Der bisherige Vizepräsident für Internationales, Prof. Dr. Thomas Fuhrmann, stellte sich nicht mehr zur Verfügung, da er sich anderen Aufgaben widmen möchte.

Die Aufgaben teilen sich die gewählten Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten in der neuen Amtsperiode, die am 15. März 2021 beginnt und am 14. März 2024 endet, folgendermaßen auf: Prof. Dr. Klaudia Winkler (Fakultät Angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften) ist zuständig für die Bereiche Berufungen, Weiterbildung und Gesundheit. Prof. Dr. Ralph Schneider (Fakultät Maschinenbau) verantwortet die Bereiche Studium und Lehre, Qualitätsmanagement und Organisation sowie Digitalisierung in der Lehre. Prof. Dr. Oliver Steffens (Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften) übernimmt künftig die Bereiche Internationalisierung in Lehre und Forschung sowie Angewandte Forschung und Entwicklung. Er lehrt seit März 2010 an der OTH Regensburg Halbleiterphysik und Bauphysik und ist seit 2016 Dekan der Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften. In seiner Vorstellung vor dem Hochschulrat bewarb er sich als „Brückenbauer, Botschafter und Navigator für Forschung und Internationalisierung an der OTH Regensburg“.

Im Namen des Hochschulrats dankte dessen Vorsitzender Dr. Georg Haber dem scheidenden Vizepräsidenten Prof. Dr. Thomas Fuhrmann für seine Verdienste. Er habe in den vergangenen beiden Amtsperioden in seinem Geschäftsbereich „sehr viele neue Impulse“ setzen können. Insbesondere den Ausbau der Hochschulpartnerschaften vor allem im asiatischen Raum habe er maßgeblich vorangetrieben sowie das Gastdozentenprogramm weiterentwickelt. Der Dank des Vorsitzenden galt auch Prof. Dr. Klaudia Winkler und Prof. Dr. Ralph Schneider für deren Engagement und Bereitschaft, eine weitere Amtsperiode an der Entwicklung der OTH Regensburg mitzuwirken.