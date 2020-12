Bücherspende Köferinger Ganztagesschule freut sich über Bücherpaket des Landtags

Über ein Weihnachtsgeschenk des Bayerischen Landtags hat sich die Ganztagesschule in Köfering gefreut. Die Schülerinnen und Schüler können künftig im Bayerischen Landtag auf Spurensuche gehen. Vom Bayerischen Landtag erhielt die Einrichtung ein großes Bücherpaket.

Köfering. Das Besondere an den übergebenen Büchern: Es handelt sich dabei um den Kinderkrimi „Die Isar-Detektive“, dem ersten Kinderroman des Bayerischen Landtags, der gemeinsam mit dem Oetinger Verlag entwickelt wurde.

Für die Bücherspende hatte sich zweiter Bürgermeister Manuel Hagen gemeinsam mit Bürgermeister Armin Dirschl eingesetzt. „Ich habe im Radio von diesem Kinderkrimi des Landtags gehört und fand es eine schöne Idee“, sagt zweiter Bürgermeister Hagen. Der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt organisierte daraufhin über den Bayerischen Landtag für die Gemeinde ein Paket voller Bücher. Über die neuen Bücher für die Ganztagesschule freut sich Hagen: „Ich finde das Buchprojekt des Landtages wirklich gelungen. So werden die Kinder auch spielerisch über die Arbeit des Bayerischen Parlaments informiert.“

Der Landtagskrimi selbst kommt bestens an: Der Landtag hat bereits eine weitere Auflage in Druck gegeben, da die Erstauflage inzwischen vergriffen ist. Durch die Ganztagesschule sei gewährleistet, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler in den Lesegenuss kommen und in den Büchern schmökern können, sagt Hagen. Seine Bitte an Landtagsabgeordneten Gotthardt: Sollte es eine Fortsetzung des Kinder-Krimis geben, würde sich die Gemeinde Köfering wieder über ein großes Bücherpaket freuen.