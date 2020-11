Neue Auszeichnung Preise für herausragende innovative Hochschullehre

Foto: Kathrin Lechl

Die „Preise für herausragende Lehre“ gehen in diesem Jahr an Hochschullehrer der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm (HNU) und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS). Erstmals vergibt Wissenschaftsminister Bernd Sibler zudem in einer neuen Kategorie den „Lehrförderpreis“ – in diesem Jahr an eine Hochschullehrerin der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg.