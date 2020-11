Domspatzen Regensburgs singende Grundschule zeigt sich

Der eigentlich geplante Tag der offenen Tür an der Grundschule der Domspatzen fällt den Corona-Bestimmungen zum Opfer. Die Schule lädt stattdessen am Samstag, 21. November, von 10 bis 12 Uhr, interessierte Kinder und deren Eltern zum „Tag der individuellen Hausführungen“ ein, selbstverständlich corona-konform.

Regensburg. Eine Anmeldung vorab, auch kurzfristig, ist sinnvoll und erfolgt unter der Telefonnummer 0941/ 7962411 oder per Mail an grundschule@domspatzen.de.

Allein das Gebäude der Domspatzen-Grundschule in der Reichsstraße setzt Maßstäbe. 26.500 Kubikmeter Neubau erfüllen das komplette Portfolio modernster Schulstandards. Hier lernen und leben die kleinsten Domspatzen Tür an Tür mit den „Großen“. Vernetztes und handlungsorientiertes Lernen wechseln sich mit projekt-orientiertem Arbeiten ab. Der Wechsel aktiviert und motiviert die Schüler immer wieder neu und schafft Freiräume für eine individuelle Betreuung beziehungsweise Förderung. Bereits ab dem frühen Vormittag betreut zusätzlich zur Lehrkraft eine Erzieherin oder ein Erzieher die Kinder individuell. Die jungen Stimmen erhalten durch Chorleiter und eine Stimmbildnerin eine qualifizierte sängerische Ausbildung und werden durch die „Ward-Methode“ im Singen nach Noten und mit Stimmbildung optimal gefördert. Als eine der wenigen Schulen der Region verfügt die Grundschule über langjährige Erfahrung in der Ganztagsbetreuung bei Grundschülern (Montag bis Donnerstag bis 17 Uhr; Freitag bis 14.30 Uhr).

Am Samstag, 21. November, von 10 bis 12 Uhr, können interessierte Kinder und deren Familien die Grundschule im Osten der Stadt besichtigen. Die Einzelführungen finden zeitversetzt und freilich unter Corona-Bestimmungen statt: Mund- und Nasenbedeckung und keine Begegnungsflächen. Jede Familie bekommt auch eine „Tag-der-offenen-Tür-To-Go-Tüte“ mit nach Hause.