„Junge Hochschule“ Zehn Jahre „First Lego League Challenge“ an der OTH Regensburg

„Zehn Jahre erfolgreicher MINT-Förderer von First Lego League“: Hinter dem Text auf der orangefarbenen Plakette von Armin Gardeia zum ersten runden Jubiläum des Forschungs- und Roboterwettbewerbs an der OTH Regensburg verbergen sich sowohl eine Menge Arbeit und unermüdlicher Einsatz, als auch spektakuläre Veranstaltungen.

Regensburg. Die „First Lego League“ ist ein weltweites Förderprogramm, das Kinder und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technik heranführen möchte. In den vergangenen zehn Jahren fanden vom Regionalentscheid über das Semifinale bis hin zum zentraleuropäischen Finale an der OTH Regensburg spannende Teamwettkämpfe mit insgesamt rund 3.000 Teilnehmenden plus Publikum statt. Ob es um das Bauen der Zukunft, die Beziehungen zwischen Mensch und Tier oder um das Thema Wasser ging – stets waren die Robot-Games nicht nur alljährlicher Höhepunkt der „First Lego League Challenge“, sondern auch ein Höhepunkt der MINT-Förderaktionen der von Armin Gardeia geleiteten „Jungen Hochschule“ der OTH Regensburg.

Im Jubiläumsjahr steht die vom Verein „Hands on Technology e.V.“ ausgerichtete Veranstaltung vor einer neuen Herausforderung: Erstmals werden die Wettbewerbe virtuell durchgeführt werden. Seit Juni 2020 ist Armin Gardeia Vorstandsvorsitzender des Vereins. Er freut sich auch auf diese Aufgabe und ist selbst gespannt darauf, wie die Onlinedurchführung letztlich klappen wird.

Das Motto dieser „First Lego League Challenge“-Saison lautet „RePlay“. Dabei werden die teilnehmenden Teams zu Spielmacherinnen und Spielemachern, die dazu aufgerufen sind, die Art und Weise zu spielen, neu zu erfinden. Nach Informationen von Armin Gardeia arbeitet Lego gerade an einem Tool für die Onlinedurchführung des Wettbewerbs. Anmeldeschluss für die Teilnahme ist der 29. November, die Regionalwettbewerbe finden dann im Zeitraum bis Ende März 2021 statt, das Finale für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist für den Mai 2021 geplant. Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.first-lego-league.org.