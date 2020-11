Uni Regensburg Online-Informationsveranstaltung für Studierende und Studieninteressierte mit Beeinträchtigung

Foto: Kathrin Lechl

Studierende und Studieninteressierte mit chronischer Erkrankung, Behinderung, Entwicklungs- oder Teilleistungsstörung sind am Dienstag, 17. November, um 18 Uhr, zur Informationsveranstaltung „Studieren mit Beeinträchtigung“ eingeladen. Die Veranstaltung findet online als Videokonferenz via Zoom statt. Der Link mit den Zugangsdaten wird kurzfristig nach Anmeldeschluss per Mail zugesandt.