Probelauf erfolgreich Studierenden-App revolutioniert Wäschewaschen im Studentenwohnheim

Dank der neuen App muss hier im Dr.-Gessler-Wohnheim niemand mehr mit ungewaschener Wäsche wieder abziehen. Foto: Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz/Nicolas Müller

In der Wohnanlage Dr.-Gessler-Straße in Regensburg leben rund 600 Studierende. Im Waschkeller stehen ihnen acht Maschinen zum Wäschewaschen zur Verfügung – zu Stoßzeiten sind diese häufig allesamt belegt, außerhalb dieser kann es vorkommen, dass sie überhaupt nicht genutzt werden. Dieses Problem haben Daniel Florea und Pascal Bily, beide Absolventen des Masterstudiengangs Informatik an der OTH Regensburg, erkannt und eine Lösung in Form einer App entwickelt.