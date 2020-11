Neues Gebäude für Eckert Schulen Spatenstich am Campus Regenstauf

Auf rund 2.800 Quadratmetern entsteht in den nächsten 2 Jahren am Reisberg in Regenstauf ein neuer Gebäudekomplex mit modernen Büroräumen, der zukünftig 60 Mitarbeiter beheimaten wird. Die Erschließung des Baugrunds ist fast abgeschlossen, der Rohbaubeginn ist im 1. Quartal 2021 geplant.

Regenstauf. Zum 75. Mal jährt sich im kommenden Jahr die erste Unterrichtsstunde, die der Firmengründer Ingenieur Peter Eckert damals noch in seinem privaten Wohnzimmer gehalten hat. Seitdem stand für die Eckert Schulen kontinuierliches Wachstum auf dem Programm: nach der Anerkennung als staatliche Technikerschule wurde das Bildungsunternehmen zunächst in der Puricellistraße in Regensburg heimisch, in den 1970er Jahren folgte dann aus Platzgründen der Umzug nach Regenstauf.

Der Campus am Reisberg ist seitdem zum zentralen Herzstück des Unternehmens herangewachsen, das unter der Leitung des Gründer-Enkels Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels mittlerweile 1800 Mitarbeiter an 50 Standorten im gesamten Bundesgebiet beschäftigt. Rund 9.000 Teilnehmern ebnen die Eckert Schulen jährlich mit ihren Kursen den Weg in eine bessere berufliche Zukunft, etwa 3.500 von ihnen in Regenstauf.

Auf den 27 Hektar, über die sich der Campus vor den Toren Regensburgs inzwischen erstreckt, befinden sich neben dem im letzten Jahr neu renovierten Eckert Beach aktuell drei Schulgebäude und zehn Wohnheime mit 1.400 Appartements zur Unterbringung der Studierenden. Im ersten Neubau auf dem „Eckert-Grund“ in Regenstauf seit 1999 sollen nun im neuen Verwaltungsgebäude unterhalb der Schule 2 der Vorstand, das Immobilienmanagement, die kaufmännische Abteilung und die IT-Abteilung untergebracht werden.