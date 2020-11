Vertrag unterzeichnet Familientreff Nord unter neuem Träger – Johanniter übernehmen weiteres Regensburger Familienzentrum

Die Johanniter haben die Trägerschaft für den Familientreff Nord im Regensburger Stadtteil Konradsiedlung-Wutzelhofen übernommen.

Regensburg. Friederike Langhammer, Vorsitzende des bisherigen Trägervereins JuFAtreff e.V., und Danijela Šeremet, ehemalige Leitung des Familientreffs Nord, sind daher in die Johanniter-Regionalgeschäftsstelle nach Regensburg gekommen, um gemeinsam mit Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Ostbayern sowie Sophia Schaaf, neue Leitung vom Johanniter-Familientreff Nord, die Verträge zu unterzeichnen. Damit liegt die Zukunft des Familienzentrums ab 1. November ganz offiziell in der Verantwortung der Johanniter in Ostbayern. Bereits vergangenen Mittwoch hatte der Jugendhilfeausschuss der Stadt Regensburg einstimmig der Übernahme des Familientreffs Nord durch die Johanniter in Ostbayern zugestimmt.

Bereits Mitte November wollte die neue Leitung im Johanniter-Familientreff Nord voll loslegen, allerdings lässt die Situation um die Corona-Pandemie dies nicht zu, dennoch geht der Blick von Sophia Schaaf in die Zukunft: „Wir möchten den Familien ein attraktives Kursangebot und Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen bieten. Allerdings müsse man natürlich schauen, was unter den aktuellen Umständen in nächsten Wochen und Monaten möglich ist“, so Schaaf weiter. Auch Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner zeigte sich hinsichtlich der Übernahme des Familienzentrums optimistisch: „Wir haben bereits im Sommer das Familienzentrum Königswiesen übernommen und möchten nun mit dem Familientreff Nord, ganz in der Nähe unserer Regionalgeschäftsstelle, einen weiteren Beitrag zur Familienarbeit in Regensburg leisten.“

Der Johanniter-Familientreff Nord wird vorübergehend wegen der Pandemie-Maßnahmen geschlossen, künftig möchte man aber diverse Kursangebote, Vorträge und ein Familiencafé in den Einrichtungsräumen in der Taunusstraße in Regensburg anbieten. Vor allem für Familien, die neu in Regensburg sind sowie für junge Familien, kann das Familienzentrum eine Möglichkeit bieten, sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Johanniter in Ostbayern können auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendbetreuung große Erfahrung und Expertise vorweisen. Bei den insgesamt über 130 Betreuungsangeboten in ganz Ostbayern ist dabei auch die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder ein Teil des Tagesgeschäfts. Weitere Informationen zum Johanniter-Familientreff Nord gibt es bei Einrichtungsleitung Sophia Schaaf unter der Telefonnummer 0941/ 6001266 oder im Internet unter www.johanniter.de.