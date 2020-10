Landratsamt Regensburg Aktueller Stand zu Infektionsfällen an Schulen und Kitas

Wegen aufgetretener Covid-19-Infektionsfälle sind folgende Schulen und Kitas im Landkreis Regensburg von Quarantänemaßnahmen betroffen. Vom Gesundheitsamt Regensburg wurden alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Landkreis Regensburg. Clermont-Ferrand-Mittelschule Regensburg

Eine Klasse sowie eine Lehrkraft in Quarantäne bis einschließlich 3. November; eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 2. November; eine Lerngruppe in Quarantäne bis einschließlich 2. November.

Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Regensburg

Eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 30. Oktober; eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 4. November.

Kindertagesstätte Kinder-Burg Wörth an der Donau

Eine Gruppe und ein Teil einer weiteren Gruppe sowie zwei Erzieherinnen in Quarantäne bis einschließlich 4. November.

St.-Wolfgang-Mittelschule Regensburg

Eine Klasse sowie eine Lehrkraft in Quarantäne bis einschließlich 5. November.

Private Schulen Breitschaft Regensburg

Eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 5. November.

Realschule Neutraubling

Eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 28. Oktober.

Gymnasium Lappersdorf

Eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 4. November.

Realschule Am Judenstein, Regensburg

Eine Klasse in Quarantäne bis einschließlich 4. November.