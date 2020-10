Anmeldungen ab sofort Johanniter-Familienzentrum bietet wieder Kurse an

Seit dem 1. September dieses Jahres ist das Familienzentrum Königswiesen unter der Trägerschaft der Johanniter in Ostbayern. Bereits seit 2011 ist das Familienzentrum Familienstützpunkt der Stadt Regensburg.

Regensburg. Neben den familienbildenden Maßnahmen versucht das Johanniter-Familienzentrum, mit seinem Kursangebot die Bedürfnisse von vor allem jungen Familien zu erfüllen. Das zeichnet sich dadurch aus, dass das Familienzentrum Königswiesen für jeden Kurs eine kostenlose Kinderbetreuung vorsieht, so dass gerade auch junge Mütter das Angebot nutzen können. Nach längerem Corona-bedingtem „Stillstand“ in Sachen Kurse, bietet das Familienzentrum nun wieder verschiedene Angebote an – selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen.

Egal ob Zumba, Eltern-Kind-Gruppe, Kreativer Kindertanz oder Familiencafé – im Johanniter-Familienzentrum Königswiesen findet sich für jeden das passende Angebot. Außerdem gibt es im Johanniter-Familienstützpunkt die Offene Tür für Migrantinnen und Migranten und das Russische Sorgentelefon.

Den aktuellen Kursplan und weitere Informationen gibt es bei Magdalena Schepke per Mail an familienzentrum-koenigswiesen.regensburg@johanniter.de oder unter der Telefonnummer 0941/ 948713.