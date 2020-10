Uni Regensburg Regensburger Philosophie-Professorin Weyma Lübbe in den Bayerischen Ethikrat berufen

Prof. Dr. Weyma Lübbe, Inhaberin des Lehrstuhls für Praktische Philosophie an der Universität Regensburg. Foto: Universität Regensburg/Antonia Pröls

Wie die Bayerische Staatskanzlei am Donnerstag, 1. Oktober, bekannt gab, ist Professorin Dr. Weyma Lübbe, Inhaberin des Lehrstuhls für Praktische Philosophie an der Universität Regensburg, in den Bayerischen Ethikrat berufen worden.