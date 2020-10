Uni Regensburg Photokatalyse verwandelt Treibhausgas in wertvolle Chemikalien

Synthesechemie mit Kohlendioxid und Sonnenlicht. Foto: Universität Regensburg/Matthias Schmalzbauer

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Regensburg und des Pharmaunternehmens AstraZeneca in Göteborg, Schweden, ist es gelungen, mit Hilfe eines photochemischen Verfahrens Kohlendioxid an organische Moleküle anzulagern: Dazu benötigt die Forschungsgruppe einen speziellen Katalysator sowie blaues – also für uns Menschen sichtbares – Licht.