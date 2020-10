Viel passiert So hat sich der Johanniter-Kindergarten Lambertsneukirchen in den letzten 20 Jahren entwickelt

Foto: Fabian Kaiser

In diesen Tagen war eigentlich geplant, das 20-jährige Jubiläum des Johanniter-Kindergartens Lambertsneukirchen in Bernhardswald gebührend zu feiern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Betreuungsteam nun, anstelle des Festes, in einer kleinen internen Feierstunde auf die Entwicklung der Einrichtung in den letzten 20 Jahren zurückgeblickt.