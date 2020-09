Aktion im Ostpark Regensburg feiert den Weltkindertag

Annerose Raith, Constanze Boldt, Bürgermeisterin Dr. Freudenstein, Miriam Vetter, Annette Halm. Foto: Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser

Der Weltkindertag, seit 1954 jeweils am 20. September, wird mit vielen Aktionen in ganz Deutschland begangen und stellt die Lebenssituation der Kinder, nicht nur in der Dritten Welt, in den Mittelpunkt.