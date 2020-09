Einstieg noch möglich Jetzt noch die Chance nutzen! – zur Mittleren Reife mit der VHS

Am Freitag, 4. September, ist in Neutraubling ein Kurs der VHS Regensburger Land zum Erwerb der Mittleren Reife gestartet. Kurzentschlossene können noch einsteigen, denn es sind noch einige wenige Plätze frei.

Landkreis Regensburg. Das Besondere an dieser Maßnahme: Ein Besuch der VHS ist nur an zwei Abenden pro Woche notwendig, an zwei weiteren Abenden nehmen die Kursabsolventen online von zu Hause aus am Unterricht teil. Zu den Erfolgsfaktoren des Projekts zählen außerdem eine intensive Unterstützung durch die Lehrkräfte sowie durch eine Lernbegleiterin und eine Systemadministratorin, die bei allen Fragen rund um die Lernplattform „VHS Cloud“ zur Verfügung steht.

„Nutzen Sie die Gelegenheit und verbessern Sie mit einem mittleren Bildungsabschluss Ihre beruflichen Chancen“, so der Appell von Torsten Tomenendal, Bildungsberater des Landkreises Regensburg. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 09402/ 52550; weitere Infos gibt es auch auf der Homepage der VHS Regensburger Land.