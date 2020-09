Onlineseminar Rhetorik- und Sprecherziehungsseminar für Jugendliche und junge Erwachsene

Referentin Flora Pulina. Foto: Janine Guldener

In einem zweiteiligen Onlineseminar bietet der Stadtjugendring ein Rhetorik- und Sprecherziehungsseminar an. Das Seminar wird online über die Videoplattform Zoom durchgeführt. Das Ganze findet am Dienstag, 29. September, und am Donnerstag, 1. Oktober, jeweils von 17 bis 19 Uhr statt.