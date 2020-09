Testergebnis Entwarnung in Lappersdorf – Corona-Verdachtsfall in einer zehnten Klasse hat sich nicht bestätigt

Aufatmen am Gymnasium in Lappersdorf – ein Corona-Verdachtsfall hat sich nicht bestätigt, das teilte der Pressesprecher des Landratsamtes Regensburg, Hans Fichtl, am Freitagmittag, 11. September, mit.