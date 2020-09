Pandemie Lehrkraft der Mittelschule Furth im Wald positiv auf Covid19 getestet

Der Unterrichtsbetrieb an der Mittelschule Furth im Wald wird bis einschließlich Freitag, 18. September 2020 auf die Beschulung zu Hause, das so genannte Homeschooling umgestellt und beginnt erst wieder am darauffolgenden Montag als Präsenzunterricht.