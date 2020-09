Schulanfang Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Landkreis Cham vereidigt

Die Lehramtsanwärter Mittelschule und Fachlehrkräfte mit Landrat Franz Löffler (rechts), Schulamtsdirektor Karl Utz (links) sowie den Seminarleitern und Personalratsvorsitzendem Josef Messerer. Foto: Schuhbauer

23 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter haben am Montag, 7. September, ihren Dienst im Schulamtsbezirk Cham angetreten. Elf von ihnen sind künftig an den Grundschulen tätig, neun junge Lehrer an der Mittelschule. Außerdem wurden zwei Fachlehrkräfte für den musischen beziehungsweise technischen Bereich sowie eine Fachlehreranwärterin für Ernährung/Gestaltung in den Vorbereitungsdienst aufgenommen.