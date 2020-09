Margit Wild „Ministerpräsident lässt Kommunen bei Schülerbeförderung im Regen stehen“

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. September, beginnt in Bayern für fast zwei Millionen Schülerinnen und Schüler wieder der Unterricht. Ein Großteil von ihnen kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schulen.