3. bis 4. September Schnupperstudium Mathematik an der Uni Regensburg

Für alle, die von Zahlen fasziniert sind, die Spaß daran haben, Probleme zu durchdenken und zu lösen und die gerne knobeln, für die könnte ein Mathematik-Studium das richtige sein und sie sind herzlich eingeladen, am Regensburger Schnupperstudium Mathematik teilzunehmen.

Regensburg. Von 3. bis 4. September bietet die Fakultät für Mathematik an der Universität Regensburg das mathematische Schnupperstudium für alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und andere Studieninteressierte an. In diesem Jahr finden die Veranstaltungen corona-bedingt erstmals online statt, mithilfe des kostenfreien Tools „Zoom“. Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Zugangsdaten zeitnah per Mail.

Die Vorlesungen und Übungen bauen inhaltlich auf Schulwissen auf, die Dozentinnen und Dozenten sind immer offen für Fragen – sowohl inhaltlich, zur Mathematik, als auch zum Studienablauf und zur Organisation des Studiums. Damit der persönliche Austausch nicht zu kurz kommt, ist für Donnerstagabend, 3. September, ein Treffen in der Regensburger Altstadt geplant – natürlich unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist noch bis zum 1. September möglich. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es im Internet unter www.uni-r.de.