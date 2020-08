„Elterntaxi“ Neue Elternhaltezone soll Schulweg in Zeitlarn sicherer machen

Gut gemeint aber extrem gefährlich: Eltern, die ihren Nachwuchs bis vors Schultor fahren, werden zu einem immer größeren Problem. An der Grundschule Zeitlarn gehört dieses Thema ab dem neuen Schuljahr der Vergangenheit an.

Zeitlarn. Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz (ZV KVS Oberpfalz) und die Gemeinde Zeitlarn richten für die Schülerinnen und Schüler der Schule nun eine Elternhaltestelle ein.

Das Problem ist bekannt: Immer mehr Kinder werden zur Schule gefahren, immer weniger gehen zu Fuß. Das birgt viele Unfallrisiken – gewagte Wendemanöver, Stehen im Halteverbot und zugeparkte Gehsteige machen den Schulweg oft zu einem Hindernislauf. Die Gemeinde Zeitlarn führt in Kooperation mit dem ZV KVS Oberpfalz eine sogenannte „Hop on/Hop off“-Zone ein. Neben dem Feuerwehrgebäude in der Schulstraße können Eltern ihre Kinder ab sofort entspannt ein- und aussteigen lassen.

„Mit dem Parkplatz neben der Feuerwehr haben wir eine perfekte Elternhaltestelle gefunden. Von dort aus geht es für die Schülerinnen und Schüler über eine Fußgängerfurt und dann gefahrlos entlang des Fußgängerwegs direkt zum Schulhaus“, erklärt Zeitlarns Bürgermeisterin Andrea Dobsch. „Ich hoffe, dass die Eltern diese Neuerung gut annehmen und so aktiv dazu beitragen, den Schulweg aller Kinder der Grundschule Zeitlarn sicherer zu gestalten.“

Sandra Schmidt, Geschäftsführerin des Zweckverbands mit Sitz in Amberg ergänzt: „Elternhaltestellen tragen aber nicht nur zur Verkehrssicherheit bei. Ein zu Fuß zurückgelegter Schulweg ist für Kinder eine wichtige Erfahrung, um die aktive Teilnahme am Verkehrsleben zu verinnerlichen. Außerdem steigern ein paar Schritte an der frischen Luft erfahrungsgemäß die Konzentrationsfähigkeit.“

Neben der Einführung und Beschilderung der Elternhaltezone in Zeitlarn versorgt der ZV KVS Oberpfalz die Schülerinnen und Schüler der Grundschule sowie deren Eltern mit weiteren Informationen: So gibt der Zweckverband einen Flyer heraus, auf dem Genaueres zur Elternhaltestelle in Zeitlarn erläutert und diese detailliert auf einer Karte abgebildet wird – inklusive dem Schulweg der Kinder.