Übernahme Königswiesener Familienzentrum wird Teil der Johannniter in Ostbayern

Mit der Unterzeichnung der Verträge haben die Johanniter und Vertreter des Familienzentrums Königswiesen e.V. die Trägerschaftsübernahme des Regensburger Familienzentrums durch die Johanniter in Ostbayern festgemacht.

Regensburg. Das Familienzentrum besteht seit 1987 im Regensburger Stadtteil Königswiesen und ist seit 2011 offiziell Familienstützpunkt der Stadt Regensburg. Dabei ist die Einrichtung eine Anlaufstelle für Familien und bietet diesen eine Möglichkeit zum Austausch, um Kontakte zu knüpfen, für niederschwellige Beratungsangebote sowie diverse Kursangebote und Kreativkurse. Zudem bekommen Familien aus anderen Ländern und Kulturen im Familienzentrum durch Sprachkurse und Kennenlernen der Kultur die Chance zu besserer Integration.

Ab 1. September werden die Johanniter in Ostbayern die Trägerschaft des Familienzentrums übernehmen. Die Einrichtung ist das erste Familienzentrum auf dem ganzen Verbandsgebiet des Johanniter-Regionalverbands Ostbayern. „Das Familienzentrum leistet in Regensburg wertvolle Arbeit aus Sicht der Familien, daher freut es uns, die Einrichtung zu übernehmen“, so Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Ostbayern, bei der Vertragsunterzeichnung in den Räumlichkeiten der Johanniter-Regionalgeschäftsstelle in Regensburg.

Bisher hat der Familienzentrum Königswiesen e.V. die Einrichtung betrieben. Bei der Vertragsunterzeichnung vertraten diesen die Vorstandsmitglieder Manuela Strempel und Eva Maier. Der Verein wird im Zuge der Übergabe des Familienzentrums aufgelöst. „Mit den Johannitern haben wir einen starken Träger für das Familienzentrum gefunden“, ergänzte Eva Maier.

Die Johanniter in Ostbayern können auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendbetreuung große Erfahrung und Expertise vorweisen. Bei den insgesamt 125 Betreuungsangeboten in ganz Ostbayern ist dabei auch die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder ein Teil des Tagesgeschäfts.