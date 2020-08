Regierung der Oberpfalz Über 4 Millionen Euro für die Lehrlingsausbildung in Handwerksberufen in der Oberpfalz und Niederbayern

Die Regierung der Oberpfalz hat der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz für Kurse zur überbetrieblichen Ausbildung im Jahr 2020 über 4 Millionen Euro aus Landes- und EU-Mitteln bereitgestellt.

Regensburg. „Die internationale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Handwerksunternehmen in der Region hängt entscheidend von der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab“, betont Regierungspräsident Axel Bartelt: „Das Handwerk und viele mittelständische hochinnovative Betriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft in der Oberpfalz. Gerade in Zeiten von Corona ist eine verstärkte Investition in die Ausbildung notwendig, um auch morgen genügend Fachkräfte zu haben.“ Eines der Ziele der Handwerksförderung ist, neben der Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit, auch die Steigerung der Attraktivität von Lehrberufen und die Schaffung höheren Qualifizierungsmöglichkeiten.

Zuwendungsempfänger der Förderung sind Veranstalter wie die Handwerkskammern sowie von der jeweils zuständigen Handwerkskammer beauftragte Handwerksorganisationen (zum Beispiel Innungen und Fachverbände des Handwerks) oder von den jeweils zuständigen Kammern anerkannte Berufsbildungseinrichtungen.

Für die Grundstufe (erstes Lehrjahr) wurden der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz aus Landesmitteln Zuschüsse in Höhe von 1.345.000 Euro und für die Lehrgänge der Fachstufe (zweites bis viertes Lehrjahr) Zuschüsse in Höhe von 2.735.467 Euro bewilligt. Die Landesmittel in Höhe von 1.642.000 Euro stammen aus dem bayerischen Staatshaushalt und wurden vom Bayerischen Landtag zur Verfügung gestellt. Die Kurse der Fachstufe werden darüber hinaus mit rund 1.093.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Aufgrund der Sondersituation durch die Corona-Pandemie wurde bei den Lehrgängen der Fachstufe der Finanzierungsanteil aus Mitteln des ESF ab 1. Mai 2020 von 14 auf rund 33 Prozent erhöht, damit der Eigenanteil der Ausbildungsbetriebe im Handwerk deutlich reduziert werden kann.