Zum Abschied „Nesthäkchen“-Jubiläum – zum Ende des Betreuungsjahres erhalten acht Krippenkinder ein kleines Geschenk

Die Kinder der Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Pettendorf haben zum Ende des laufenden Betreuungsjahres ein kleines Präsent erhalten.

Pettendorf. Neben dem Betreuungsjahr geht auch das Jubiläumsjahr in der Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ langsam zu Ende. Acht der Krippenkinder werden im kommenden Herbst nicht mehr in der Kinderkrippe sein, weil sie dann in den Kindergarten übertreten. Um diese gebührend zu verabschieden und zum Andenken an das zehnjährige Bestehen der Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Pettendorf, haben die Kinder ein kleines selbstgenähtes Kissen geschenkt bekommen.

Genäht hatte diese Jana Bekler, die Mutter von Einrichtungsleitung Dilan Bekler, aus weichem Stoff mit einem kindgerechten Motiv auf der Vorderseite. Bei der kleinen krippeninternen Feier, überreichte Giraffenhandpuppe „Gabi“, gespielt von der Hobbynäherin Jana Bekler, jedem Kind ein Kissen.

Die Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Pettendorf ist eine zweigruppige Einrichtung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren. In der 2010 eröffneten Kinderkrippe können zeitgleich bis zu 24 Kinder betreut werden. Weitere Informationen zum Thema und zur Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Pettendorf gibt es bei Einrichtungsleitung Dilan Bekler unter der Telefonnummer 09409/ 862309.