Markt Lappersdorf Sommerferienleseclub ist gestartet

Am Donnerstag, 23. Juli, wurde von der Marktbücherei Lappersdorf schon zum neunten Mal der Sommerferienleseclub für elf- bis 14-Jährige eröffnet.

Lappersdorf. Die dritte Bürgermeisterin, Dr. Doris Schmack, schilderte den Kindern bei der Eröffnung ihre kindlichen Leseerfahrungen und betonte, wie wichtig Lesen gerade in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung als grundlegende Kulturtechnik bleibt. So entstünden beim Lesen Bilder im Kopf – ein Erlebnis, das man mit dem Sehen eines Films oder beim Spielen an der Spielekonsole nicht hat.

Die Marktbücherei stellt den Teilnehmern des Sommerferienleseclubs 180 neue Bücher zur Verfügung. Für jedes entliehene Buch erhalten die Teilnehmer ein Los für die Abschlussparty, die am 18. September im Jugendtreff Lappersdorf stattfinden wird. Dieses Mal ist der Hauptpreis ein zweitägiger Familienausflug mit Übernachtung im Legoland Günzburg.