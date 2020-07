Bund Naturschutz Mit dem Naturmobil unterwegs – Ferienprogramm für Familien im Juli und August

Das beliebte Naturmobil des Bund Naturschutz ist wieder da. Corona hat es leider bis Mitte Juli gestoppt. Doch nun, rechtzeitig zum Ferienbeginn, ist es einsatzbereit. Dieses Jahr gibt es vom 27. Juli bis zum 14. August jeweils Montags bis Freitags von 10 bis 12 Uhr erstmalig in Zusammenarbeit mit dem Stadtgartenamt Regensburg ein Ferienprogramm für Familien im Aubachpark in Burgweinting.

Regensburg. Dr. Angela Nunn vom Bund Naturschutz freut sich darauf, dass sich kleine und große Naturforscher für das „Abenteuer Wasserwelt“ oder „Was lebt in Wiese und Hecke?“ begeistern lassen. Corona-bedingt ist die Anmeldung nur im Familienverband mit mindestens einem Erwachsenen pro Familie gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro pro Person möglich. An einer Veranstaltung können somit maximal drei Familien teilnehmen.

Das Programm ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Diese werden dann so betreut, dass die Hygieneregeln eingehalten werden können. Gruppenarbeit ist innerhalb des Familienverbandes möglich. Um Anmeldung per Mail an naturmobil.regensburg@bund-naturschutz.de oder unter der Telefonnummer 0941/ 23090 wird gebeten.