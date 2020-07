Kreativwettbewerb Bayerische Schülerinnen und Schüler entdecken und schützen die Donau

Foto: Kunst für die Donau

Beim Kreativwettbewerb „Kunst für die Donau – Danube Art Master 2020“ können alle bayerischen Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren in Videofilmen, durch Naturkunstwerke und auf Schatzkarten zeigen, was sie an ihrem Fluss, der Donau, lieben und wie sie ihn schützen möchten.