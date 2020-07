Im Inneren Südosten Quartiersmanagement und „Binary Kitchen“ errichten eine Bücher-Telefonzelle

Foto: Birgit Meier/Diakonie Regensburg

Vor den Vereinsräumen der „Binary Kitchen“ in der Walderdorffstraße 13b in Regensburg wurde am Dienstag, 14. Juli, eine ausrangierte Telefonzelle aufgestellt, die als offener Bücherschrank gestaltet werden soll. Das Projekt wurde vom Quartiersmanagement Soziale Stadt Innerer Südosten initiiert; mit dem Verein „Binary Kitchen“ fand sich ein engagierter Projekt-Pate.