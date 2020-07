Baustelle Schulsanierung am Sallerner Berg – Belastungsfahrten sollen Stabilität des Untergrundes klären

Auch hier sorgen sich die Anwohner wegen der möglichen Baustellenfahrten: die Straße „Im Reichen Winkel“. Foto: Dr. Klaus Rappert

„Wir nehmen die Sorgen der Anwohner ernst“, betont Stadtrat Dr. Klaus Rappert. Deshalb hat die SPD-Stadtratsfraktion im Umfeld der Belastungsfahrten am Sallerner Berg die Oberbürgermeisterin in einem Brief gebeten, die Anlieger über die mit dem Neubau der Schule am Sallerner Berg notwendigen Maßnahmen umfassend und zeitnah zu informieren.