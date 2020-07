Zahlreiche Angebote Familienstützpunkte – eine wohnortnahe Unterstützung für Familien

Jeder, der Verantwortung für ein Kind trägt, kennt die Bandbreite an Gefühlen, die mit einer Elternschaft verbunden sind: Freude und Glück, Sorgen und Nöte – und manchmal auch Verunsicherungen darüber, wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll.

Landkreis Regensburg. „Wer qualifizierte Antworten auf Fragen rund um das Zusammenleben mit Kindern sucht, ist bei den sechs Familienstützpunkten des Landkreises an der richtigen Adresse. Sie sind wohnortnahe Kontakt- und Anlaufstellen, die Eltern und Betreuungspersonen bei der anspruchsvollen Erziehungs- und Familienaufgabe unterstützen“, so Landrätin Tanja Schweiger. Auch ermöglichen sie den Kontakt und Austausch von Familien in ähnlichen Lebenslagen und bieten durch gezielte, kostengünstige Angebote konkrete Unterstützung im Familienalltag an.

An den Familienstützpunkten in Lappersdorf, Neutraubling, Nittendorf, Regenstauf, Schierling und Wörth an der Donau unterstützen kompetente Fachkräfte die Eltern und Erziehungspersonen mit Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten. Sie gehen dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein, je nach Alter der Kinder und Familiensituation und stehen allen Familienmitgliedern offen. Die aktuellen Sprechzeiten für persönliche Beratungsgespräche finden sich auf der Internetseite des Landkreises Regensburg unter www.familie-bildung.info.

Familienstützpunkte haben zugleich eine wichtige Wegweiser- und Lotsenfunktion, sie sind gut vernetzt und können bei Bedarf zielgerichtete Hilfsangebote und Beratungsstellen anbieten. Ihr vielfältiges, kostengünstiges Angebot (Vorträge, Kurse, Eltern- und Familientreffs etc.) steht allen Familien offen und deckt ein großes Themenspektrum ab, von Schwangerschaft/Geburt, Partnerschaft und Erziehungskompetenz über kindliche Entwicklung, Konfliktbewältigung und Gesundheit bis hin zu interkultureller Kompetenz und Freizeitgestaltung.

Einen Überblick über die Angebotsvielfalt zeigt der Programmflyer der Familienstützpunkte, der unter www.familie-bildung.info abgerufen werden kann.

Die Familienstützpunkte arbeiten eng mit der Koordinierungsstelle Familienbildung/Familienstützpunkte im Landratsamt Regensburg, die gemäß den Förderrichtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales die Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Familienbildungsangebotes im Landkreis anstrebt, zusammen.