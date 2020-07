Stadt Regensburg Sportliche und kreative Workshops für Jugendliche in den Sommerferien

Um trotz Corona in den Sommerferien Abwechslung zu bieten, organisiert das Amt für kommunale Jugendarbeit drei Workshops für Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren.

Regensburg. So können 14- bis 16-Jährige in der zweiten Ferienwoche am 3. und 4. August jeweils von 10 bis 13 Uhr im Workshop „Graffiti & Street Art“ so einiges über das Sprayen erfahren und sich natürlich auch selbst ausprobieren. Der Kurs wird von Marius Altmann geleitet und findet am Außengelände des Jugendzentrums „Kontrast“ statt.

Für sportlich aktive Elf- bis 14-Jährige findet vom 10. bis zum 12. August jeweils von 10 bis 13 Uhr ein BMX-Workshop bei der Skateanlage am Jugendzentrum „Arena“ statt. Dieser Kurs wird von Johannes Winkelmann von „Cycle Training“ geleitet. BMX-Räder können die Teilnehmenden vor Ort leihen. Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

Ebenfalls für Elf- bis 14-Jährige findet vom 24. bis zum 26. August jeweils von 10 bis 13 Uhr ein Skate-Workshop am Außengelände des Jugendzentrums Arena statt. Unter der Leitung von Tobias Kraus können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf geliehenen oder eigenen Boards aktiv werden.

Zu allen Workshops müssen die Teilnehmenden selbst Getränke und gegebenenfalls eine Brotzeit mitbringen. Die Veranstaltungsorte sind mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen, Hin- und Rückweg müssen eigenständig organisiert werden. Die Anmeldung erfolgt wie bei allen Ferienangebote über eine schriftliche Anmeldung, die nötigen Unterlagen findet man im Internet unter www.regensburg.de. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt, die Teilnahmegebühren betragen bei den beiden dreitägigen Workshops je 30 Euro, bei dem zweitägigen Kurs 20 Euro. Die geltenden Hygienebestimmungen werden eingehalten.