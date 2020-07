Ein mittlerer Schulabschluss eröffnet beruflich viele Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten. Ein bayernweites Pilotprojekt, an dem sich die VHS Regensburger Land beteiligt, macht es jetzt auch in Beruf oder Familie stark eingespannter Menschen leichter, dieses Ziel zu erreichen.

Landkreis Regensburg. Gelernt wird nämlich in erster Linie online, bequem von zu Hause aus. Lediglich an zwei Abenden pro Woche findet der Unterricht in der VHS statt. Zu den Erfolgsfaktoren gehört die intensive, individuelle Betreuung durch Lehrkräfte und Lernbegleiter. Auch die Teilnehmendenzahl ist stark begrenzt.

Start ist im September 2020. Interessierte können sich an den Bildungsberater des Landkreises, Torsten Tomenendal, wenden, unter der Telefonnummer 09401/ 525522.