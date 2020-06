Bis zu 500 Euro pro Monat Überbrückungshilfe für Studierende in pandemie-bedingten Notlagen startet

Die im April von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in Aussicht gestellte Überbrückungshilfe für besonders bedürftige Studierende in pandemie-bedingten Notlagen mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro kann ab Dienstag, 16. Juni, 12 Uhr, online beantragt werden. Die Überbrückungshilfe wird vom Deutschen Studentenwerk (DSW) verwaltet und in Bayern vor Ort von den zuständigen Studentenwerken vergeben.