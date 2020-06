Viele Rezepte Menu à la „Purzelbaum“ – Johanniter-Kinderhaus gestaltet eigenes Kochbuch

Foto: Stefanie Dimpfl

Den Kindern aus dem Johanniter-Kinderhaus „Purzelbaum“ im Regensburger Stadtteil Brandlberg schmeckt’s! Und zwar so gut, dass sie zu Hause ganz begeistert von dem leckeren Essen in der Kita erzählen. „Nicht selten fragen die Eltern uns nach Rezepten, weil die Kinder so schwärmen“, erzählt Einrichtungsleitung Karola Tamm.