Bis 30. Juni bewerben Master Digital Entrepreneurship an der OTH Regensburg studieren

Interessenten können sich noch bis zum 30. Juni um einen Studienplatz für den Master Digital Entrepreneurship mit Start zum Wintersemester 2020/2021 bewerben. Das Vollzeitstudium an der Fakultät Betriebswirtschaft an der OTH Regensburg umfasst drei Semester.

Regensburg. Der Studiengang wurde vor einem Jahr neu an der OTH Regensburg eingeführt und zählt zu den ersten dieser Art in Bayern. Entrepreneurship-Studierende qualifizieren sich gezielt in unternehmerischen Fähigkeiten. Im Zentrum des Masterstudiengangs steht ein eigenes Gründungs- oder Innovationsprojekt, das in interdisziplinären Teams studienbegleitend stattfindet. Voraussetzung für Bewerberinnen und Bewerber ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem Umfang von 210 Credits sowie eine Eignungsprüfung.

Studierende des Masterstudiengangs gewannen bereits zwei renommierte regionale Start-up-Wettbewerbe. „Diese Erfolge sprechen für sich“, meint die Studiengangleiterin Prof. Dr. Sevim Süzeroglu-Melchiors. „Wir sehen, dass die Studierenden die Inhalte, die im Masterstudiengang vermittelt werden, umsetzen können. Die Ergebnisse in den Wettbewerben stärken das Selbstbewusstsein der Studierenden und schaffen gleichzeitig Aufmerksamkeit für ihre Gründungsidee. Dies steigert letztlich auch das Potenzial der tatsächlichen Realisierung einer Gründung aus dem Studium heraus.“ Der Master Digital Entrepreneurship ist hervorgegangen aus dem vom bayerischen Wissenschaftsministerium geförderten Verbundprojekt „Grow4Digital“ der OTH Regensburg, OTH Amberg-Weiden, Universität Regensburg und TH Deggendorf.

