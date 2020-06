Unter Vorbehalt Amt für kommunale Jugendarbeit hat noch Plätze frei bei den Jugendfreizeiten

Foto: Sarah de Smidt

Auch in Zeiten von Corona möchte das Amt für kommunale Jugendarbeit der Stadt Regensburg Ferienaktionen und Jugendreisen in den Sommerferien soweit möglich aufrechterhalten. So sind für Juli/August 2020 zwei Jugendfreizeiten geplant, eine davon in Kooperation mit der Partnerstadt Pilsen in Tschechien. Einige Plätze sind noch frei.