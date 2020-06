Jugendmagazin Stadtjugendring sucht interessierte Nachwuchsjournalistinnen und Nachwuchsjournalisten

Demokratie lebt von Mitbestimmung, politischer Teilhabe und einer starken Zivilgesellschaft. Dies möchte der Stadtjugendring Regensburg mit seinem bereits fünften Jugendmagazin fördern und stärken. Dabei berichten Jugendliche darin unabhängig und objektiv über das politische Geschehen in Regensburg, München und Berlin. Dabei sollen die Jugendlichen für Jugendliche schreiben, sich kreativ ausleben und auch mal journalistisch ausprobieren.

Regensburg. Dieses Jahr setzt sich das Heft mit dem Thema „Utopie“ auseinander. Dabei ist der Stadtjugendring gespannt auf die Ideen, Wünsche und Vorstellung der Jugendlichen. Neben dem Verfassen von Texten gibt es außerdem die Möglichkeit, sich beim Layout zu beteiligen und dabei zu lernen, welche Arbeitsschritte nötig sind, um ein komplettes Magazin zu erstellen.

Mitmachen können alle Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Alle Interessierten können sich anmelden per Mail an anmeldung@jugend-regensburg.de. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Stadtjugendring zu finden, im Internet unter www.jugend-regensburg.de. Das erste Onlinetreffen findet am Freitag, 19. Juni, um 13.30 Uhr, statt.