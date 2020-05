Stück für Stück in Richtung „Normalität“ Öffnungszeiten der Staatlichen Bibliothek Regensburg ab 2. Juni wieder wie vor der Corona-Krise

Sophie Lautenschlager und Dr. Bernhard Lübbers freuen sich über die Rückkehr der Kunden in den Lesesaal. Foto: Th. Holz/Staatliche Bibliothek Regensburg

Nachdem die Ausleihe an der Staatlichen Bibliothek Regensburg am Montag, 27. April, wieder für ihre Kundinnen und Kunden geöffnet wurde, der Lesesaal dann am Montag, 11. Mai, wieder öffnete, gelten nun ab Dienstag, 2. Juni, die üblichen Öffnungszeiten wie vor der Corona-Krise: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 14 bis 18 Uhr ist die Bibliothek für den Benutzerverkehr geöffnet.