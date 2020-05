Infoveranstaltungen „Wegweiser ins Studium“ – in Corona-Zeiten virtuell

Die Allgemeine Studienberatung der OTH Regensburg bietet vier virtuelle Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte, Eltern und Lehrkräfte an – hier gibt es Beratung rund um die Studienbewerbung und zum Studium.

Regensburg. Was kann ich studieren? Wie funktioniert das Bewerbungsverfahren? Wie vereinbare ich mein Studium mit anderen Verpflichtungen? Schülerinnen und Schüler sowie andere Studieninteressierte stehen in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen, denn zahlreiche Informationsveranstaltungen rund um das Thema Studium finden aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt auf dem Campus statt. Um allen Studieninteressierten bestmöglich beratend zur Seite zu stehen, bietet die Allgemeine Studienberatung der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) deshalb ein umfangreiches virtuelles Beratungsprogramm an. Die Beraterinnen der Allgemeinen Studienberatung sind wie gewohnt sowohl per Mail als auch per Telefon erreichbar.

Insbesondere lädt die Allgemeine Studienberatung der OTH Regensburg Studieninteressierte, Eltern und Lehrer zu vier virtuellen Veranstaltungen „Wegweiser ins Studium“ ein. Die Informationsveranstaltungen finden an den folgenden Terminen statt: Mittwoch, 27. Mai, Dienstag, 23. Juni, Donnerstag, 9. Juli, und Montag,10. August, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. Die Allgemeine Studienberatung informiert an diesen Terminen über das Studienangebot an der OTH Regensburg und über die Besonderheiten, die aufgrund der Corona-Pandemie zu berücksichtigen sind. Inhaltliche Schwerpunkte sind das Bachelor- sowie das duale Studienangebot, organisatorische Themen zum Studienverlauf, zur Bewerbung, zu Zulassungsverfahren sowie Informationen zu sonstigen Service- und Beratungsangeboten der Hochschule. Zudem gehen die Beraterinnen per Chat auf individuelle Fragen der Interessierten ein.

Weitere Informationen und die Einwahldaten zur Veranstaltung „Wegweiser ins Studium“ sind zu finden unter www.oth-regensburg.de.