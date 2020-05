Kinderhort Sünching Farbenfrohe Botschaft – Johanniter-Kinderhort „Wirbelwind“ startet Mitmachaktion

Foto: Helena Bauer

Bereits von Weitem ist er zu erkennen: Ein großer, kräftiger Regenbogen ziert die Fenster der Kinderhort-Räume in der Grundschule in Sünching. Den Regenbogen haben die Kinder in der Notbetreuung gemeinsam mit ihren Betreuungskräften und Fingerfarben in die Fenster gemalt, um Kindern und Erwachsenen im gegenüberliegenden Neubaugebiet eine positive Botschaft zu schenken.