Stadt Regensburg informiert Online-Anmeldung für die städtischen Berufsschulen gestartet

Alle neuen Auszubildenden können sich für das nächste Schuljahr an den drei Berufsschulen der Stadt Regensburg ab Montag, 4. Mai, über das Online-Portal anmelden.

Regensburg. Die Anmeldung erfolgt im Internet unter www.regensburg.de. Dieser Service der Stadt Regensburg gilt für folgende Einrichtungen:

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner:

Städtische Berufsschule I für Metall- und Elektrotechnik: Alfons-Auer-Straße 18, 93053 Regensburg, Telefonnummer: 507-3032 /-3033 /-3046, Mail Sekretariat: bs1.sekretariat@schulen.regensburg.de

Städtische Berufsschule II für Ernährungs-, Bau-, Holz-, Farb- und gestaltende Berufe: Alfons-Auer-Straße 20, 93053 Regensburg, Telefonnummer: 507-3054 /- 3055, Mail Sekretariat: bs2@schulen.regensburg.de

Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger:

Städtische Berufsschule III für kaufmännische Berufe und Gesundheitsberufe, Prüfeninger Straße 100, 93049 Regensburg, Telefonnummer: 507-1243 / -1244/ -1247, Mail Sekretariat: bsz.sekretariat@schulen.regensburg.de

Für das Ausbildungs- und Schuljahr 2020/21 ist Schulbeginn – abweichend von den allgemeinbildenden Schulen – am Montag, 7. September, um 8 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsvertrag aus dem Stadtgebiet Regensburg müssen sich zur Berufsvorbereitung über das Online-Portal an der Städtischen Berufsschule II anmelden beziehungsweise können sich am ersten Schultag dort online anmelden. Auszubildende, die ihre Ausbildung fortsetzen, müssen sich nicht mehr neu anmelden.