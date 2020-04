Bildung Städtische Schulen nehmen Betrieb wieder auf – ab Montag kommen die Abschlussklassen

In den vier städtischen Schulen beginnt für die Abschlussklassen am Montag, 27. April, wieder der Unterricht. Die strengen Vorgaben des Infektionsschutzes sowie ein Mindestabstand von 1,5 Meter müssen eingehalten werden.

Regensburg. Am Von-Müller-Gymnasium beginnt die Q12 mit dem Unterricht zur Abiturvorbereitung. Leistungserhebungen finden nicht mehr statt. Das Abitur beginnt für alle bayerischen Schülerinnen und Schüler am 20. Mai. Aktuelle Informationen der Schule gibt es im Internet unter www.regensburg.de.

Auch die drei städtischen Berufsschulen starten am Montag erneut – zunächst mit ihren Abschlussklassen. Vom 27. April bis 8. Mai findet der Unterricht an der BS I für die vier Abschlussklassen (circa 50 anwesende Schülerinnen und Schüler) in acht kleinen Gruppen statt. Ab 11. Mai werden zusätzlich auch die nachfolgenden zwölften Klassen (täglich circa 250 Schülerinnen und Schüler) im Block unterrichtet. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr, schwerpunktmäßig in den Prüfungsfächern. Aktuelle Informationen der Schule gibt es im Internet unter www.regensburg.de. Ab 27. April werden an der BS II 35 Abschlussklassen und fünf Vollzeitklassen in jeweils zwei Gruppen unterrichtet. Es werden täglich rund 250 Schülerinnen und Schüler anwesend sein. Der Unterricht findet vor allem in den Prüfungsfächern statt und beginnt zeitversetzt um 8 Uhr bzw. um 9.30 Uhr. Aktuelle Informationen der Schule gibt es im Internet unter www.regensburg.de. Am 27. April beginnt an der BS III für die Abschlussklassen wieder der Schulbetrieb – verteilt auf zwei Gruppen. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und findet vor allem in den Prüfungsfächern statt. Die zur BS III gehörige BOS Wirtschaft und die Berufsfachschule für Büroberufe unterrichten ebenfalls ab dem 27. April in ihrem Gebäude am St.-Peters-Weg von 8 bis 13 Uhr. Die zehn Klassen, mit insgesamt 120 Schülerinnen und Schülern, werden ebenfalls in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.regensburg.de.

Wandertage, Schülerfahrten und zentrale Abschlussfeiern finden in diesem Schuljahr nicht statt