Bunte Bilder für die Senioren Johanniter-Kindergartenkinder malen fleißig für ihre Nachbarn

Foto: Alexandra Heß

Im „Normalbetrieb“ dürfen die Kinder des Johanniter-Kindergartens Hemau-Hohenschambach den Garten des benachbarten Caritas-Seniorenheim uneingeschränkt nutzen. Bis zur Fertigstellung des neuen Kinderhauses in Hohenschambach ist die Übergangsgruppe aktuell nämlich noch in der Tangrintelhalle in Hemau untergebracht.