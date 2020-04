Corona-Pandemie Vorlesungsbetrieb soll an allen Hochschulen in Bayern am 20. April starten

Foto: Wavebreak Media LTD/123rf.com

Das Sommersemester 2020 findet an den Hochschulen statt, der Vorlesungsbetrieb startet an allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunsthochhochschulen und Universitäten im Freistaat am 20. April.