Ostern Von der Schulschließung direkt in die Ferien

Seit nunmehr drei Wochen ist der Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen eingestellt. Jetzt stehen die Osterferien vor der Tür – Osterferien, die sich die gesamte Schulfamilie anders vorgestellt hatte.

Bayern. Kultusminister Piazolo hierzu: „Mir ist bewusst, dass die aktuellen Herausforderungen für uns alle sehr belastend sind. In den vergangenen Wochen haben wir viel Zusammenhalt und Solidarität gespürt. Ich möchte Ihnen allen daher nochmals Dank und Anerkennung für Ihre außergewöhnliche Einsatzbereitschaft und Flexibilität in dieser Ausnahmesituation aussprechen. Und auch wenn Ostern in diesem Jahr ebenfalls im Zeichen von Corona stehen wird: Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie während der Feiertage dennoch neue Kraft und Zuversicht für die kommenden Wochen schöpfen können!“

Kultusminister Piazolo bat um Verständnis, dass angesichts der noch immer dynamischen Entwicklung bei der Ausbreitung des Corona-Virus und den medizinischen Versorgungsmaßnahmen verlässliche Vorhersagen derzeit noch nicht möglich sind. „Die aktuelle Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums sieht eine Einstellung des Unterrichtsbetriebs bis einschließlich 19. April vor. Wir verfolgen die weitere Entwicklung genau und informieren rechtzeitig darüber, wie es nach den Osterferien weitergeht“, so Piazolo. Er bat die Mitglieder der Schulfamilie darum, sich auf der Internetseite des Kultusministeriums unter www.km.bayern.de über neue Entwicklungen zu informieren. Hier gebe es auch Antworten auf häufig gestellte Fragen.