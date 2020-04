Landratsamt informiert Landkreis Regensburg weitet Kapazitäten in der Kinderpflege- und Erzieherausbildung aus

Die Bemühungen zur Verstärkung des Fachkräftepotentials im Bereich der Kinderbetreuung tragen erste Früchte: Für das Schuljahr 2020/21 liegt nun die Genehmigung des Kultusministeriums vor, dass an der Berufsfachschule für Kinderpflege am Beruflichen Schulzentrum Regensburger Land (BSZ) eine zusätzliche Klasse für angehende Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger eingerichtet werden kann.

Landkreis Regensburg. „Wir haben 130 Bewerberinnen und Bewerber für die Vollzeitausbildung und 32 für die Teilzeitausbildung“, freut sich Ernestine Schütz, Schulleiterin am Beruflichen Schulzentrum Regensburger Land. Zudem wird ab dem nächsten Schuljahr die neue zweijährige Ausbildungsrichtung „Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ am BSZ in Betrieb gehen. Nach einem einjährigen Theorie- und Praxisunterricht an der Fachschule folgt ein vergütetes, von der Schule begleitetes Berufspraktikum in einer Einrichtung zur Betreuung von Grundschulkindern. Die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zur Pädagogischen Fachkraft sind der mittlere Schulabschluss sowie eine mindestens zweijährige, erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung.

„Mit diesen Angeboten schaffen wir eine gute Basis für die Verbesserung des pädagogischen Fachkräfteangebots im Landkreis Regensburg“, bedankt sich Landrätin Tanja Schweiger bei der Schulleitung und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am BSZ für deren Engagement.

Interessierte können sich am Mittwoch, 6. Mai, um 18 Uhr, sofern die Ausgangsbeschränkungen hinsichtlich der Corona-Pandemie bis dahin gelockert werden, am BSZ (Plattlinger Straße 24, 93055 Regensburg, Telefonnummer 0941/ 2082131-0, Mail: sekretariat@bsz-regensburg.de) über den Ablauf der neu geschaffenen Ausbildungsrichtung „Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ informieren. Außerdem finden sich nähere Informationen auf der Homepage der Schule im Internet unter www.bsz-regensburg.de.