Faire Bedingungen Neuer Fahrplan für die Abschlussprüfungen FOS/BOS – Start am 18. Juni

Foto: 123rf.com

Das Bayerische Kultusministerium verlegt die Abschlussprüfungen an den beruflichen Oberschulen. Sie beginnen nun am 18. Juni statt wie ursprünglich vorgesehen am 25. Mai, sofern der Unterricht in den Abschlussklassen nach den Osterferien wieder aufgenommen werden kann.