Ausfall keine Option Konsens zwischen Freistaat und Hochschulen – Sommersemester 2020 soll stattfinden

Foto: lev dolgachov/123rf.com

Der Freistaat Bayern und seine Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen sowie Kunsthochschulen setzen alles daran, damit der Vorlesungsbetrieb im Sommersemester 2020 am Montag, 20. April, starten kann. Das betonte Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Mittwoch, 25. März, in München.